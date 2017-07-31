Новости версия для печати Вадим Потомский вручил дипломы выпускникам Орловского юридического института МВД России им. Лукьянова В этом году дипломы о высшем юридическом образовании получили 123 выпускника, 30 закончили учёбу с отличием. Четверым выпускникам, добившимся особенно высоких результатов, вручена памятная золотая медаль.



Уже через месяц молодые лейтенанты полиции начнут свою профессиональную деятельность в органах внутренних дел 33 регионов нашей страны. Губернатор поздравил выпускников, пожелав им всего наилучшего и профессиональных успехов. Глава региона подчеркнул: «Служба Родине – это самое ответственное и почетное дело для каждого настоящего гражданина и патриота своей страны». Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Максим Шилов

31 июля 2017 года







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