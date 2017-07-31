Новости версия для печати День Военно-Морского Флота в Орле отметили митингом Он прошел на месте слияния Оки и Орлика.



Орловцы, в разные годы отслужившие на флоте, почтили минутой молчания моряков, отдавших свою жизнь за свободу, независимость и конституционный порядок. На воду опустили венки. Фото пресс-службы администрации г. Орла





Татьяна Напольских

31 июля 2017 года







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