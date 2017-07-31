Новости версия для печати Орел встретил участников автопробега дружбы «Берлин - Москва 2017» Акция стартовала 23 июля, в Берлине.



В путь отправились более 300 человек из 16 стран. В Орле гостей ожидал торжественный прием и насыщенная программа. Кроме Орла, участники автопробега побывали на самом большом военном некрополе Центральной России – на Кривцовском мемориале в Болховском районе. Где прошло торжественное возложение цветов, встреча с ветеранами и поисковиками отряда «Костер».





Мария Семак

31 июля 2017 года







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