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понедельник
31.07.2017
14:13:17
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Орел встретил участников автопробега дружбы «Берлин - Москва 2017»Акция стартовала 23 июля, в Берлине.
В путь отправились более 300 человек из 16 стран. В Орле гостей ожидал торжественный прием и насыщенная программа. Кроме Орла, участники автопробега побывали на самом большом военном некрополе Центральной России – на Кривцовском мемориале в Болховском районе. Где прошло торжественное возложение цветов, встреча с ветеранами и поисковиками отряда «Костер».
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