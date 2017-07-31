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Жители Глазуновского района отпраздновали 74 годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Именно здесь в 60 километрах от Орла и в 90 километрах от Курска, в Глазуновском районе на Соборовском поле в 1943 году был предрешен исход всей Курской оборонительной операции. Битва, которой история никогда не видела. Сотня квадратных километров бушующих смерчей из огня, металла и вздыбленной к небу земли. И полмиллиона бойцов.

В фашистской оккупации район был 21 месяц, с октября сорок первого года. Война отобрала у семей глазуновцев 4000 мужей, отцов и сыновей. Именно поэтому обе отмечаемые даты для жителей района всегда были, есть и будут самыми памятными. Торжественный митинг памяти на братском воинском захоронении стал его неотъемлемой частью.

Депутат Государственной Думы РФ Николай Земцов: «Всех жителей района сердечно поздравляю с праздником и от Бессмертного полка России и от Государственной думы».

Собравшиеся, минутой молчания, почтили память тысяч солдат и командиров, освободивших родную землю 25 июля 1943 года. На площадь перед Вечным Огнём, военнослужащие вынесли знамя Победы и участники митинга возложили цветы у мемориала павшим в боях за Глазуновский район.

Праздник продолжился на сцене глазуновского Дома культуры. Лучшим работникам района были вручены Почетные грамоты и Благодарности Губернатора области, областного Совета народных депутатов.