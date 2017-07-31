Новости версия для печати Напавший на полицейских в Орле помещен под стражу Суд Заводского района удовлетворил ходатайство следователей.







В Орле прозвучали выстрелы. Возбуждено уголовное дело Напомним, в четверг молодой мужчина, сбежавший из орловской областной психиатрической больницы, ранил двух полицейских. Пострадавшие стражи порядка были доставлены в больницу, а подозреваемый задержан. В Заводском районном суде принято решение взять его под стражу. Находясь на свободе, он может представлять опасность для общества.





Татьяна Напольских

31 июля 2017 года







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