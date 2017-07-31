Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- «Вот оно какое, наше лето…». Выходные дни вновь не обошлись без гроз и порывистого ветра. - Медпомощь в шаговой доступности. На середину августа назначены торги по выбору подрядчика для строительства ФАПов. - Подышать морским воздухом, не выезжая из Орла. В первой детской поликлинике заработала галокамера. - Один День рождения для более 15 тысяч человек. День Свердловского района отметили местные жители.





Вести-Орёл

31 июля 2017 года







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