Новости версия для печати Глава региона в очередной раз призвал дорожников не класть асфальт в дождь Поводом послужил субботний визит Вадима Потомского в Шаблыкинский район. По его словам, критике не поддается ни текущий дорожный ремонт, ни предыдущий.



Вадим Потомский указал на существенные нарушения при проведении работ подрядчиком, который проводил укладку асфальта во время дождя. Кроме того, глава региона отметил низкое качество дорожного полотна, которое было отремонтировано ранее. «Такую работу я не приму. Если это сельская территория, это не значит, что ремонт должен проводиться на низком уровне», - подчеркнул Вадим Потомский. Всего же на ремонт и реконструкцию сельских дорог региона в этом году выделено 269 млн. рублей, большая часть средств из федерального бюджета.





Надежда Невматулина

31 июля 2017 года







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