Новости версия для печати С полей Орловщины убрано почти 18 тысяч гектаров озимых зерновых культур Намолочено более 12 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составляет 44,9 центнеров с гектара, сообщили в пресс-службе губернатора.



В уборочной кампании участвуют 15 районов области, расположенные в юго-западной и юго-восточной частях Орловщины. Отдельные предприятия региона приступили к уборке озимого рапса. В хозяйствах области имеется 2210 зерноуборочных комбайнов, подготовлена сушильная техника. Для того чтобы убрать хлеб вовремя, необходимо дополнительно привлечь 171 единицу зерноуборочной техники и 380 единиц автотранспорта для перевозки зерна. Уже заключены договоры с южными регионами России на поставку недостающей техники, которая поступает в Орловскую область.





Орловское Информбюро

31 июля 2017 года







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