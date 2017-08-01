За минувшие выходные дни в Орловской области произошло 56 аварий

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вторник
1.08.2017
1:19:30
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За минувшие выходные дни в Орловской области произошло 56 аварийВ ДТП пострадали восемь человек. В Орловском районе погибли две школьницы.
Подробности трагедии сообщила инспектор отдела пропаганды региональной Госавтоинспекции Татьяна Дубровская: «29 июля в 23:30 водитель 1998 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-2199, двигался по автодороге Пилатовка-Редькино Орловского района. В районе седьмого километра допустил съезд в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП, пассажиры, девушки 2000 и 2002 г.р. скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Ещё два пассажира и водитель получили телесные повреждения».
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
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