Новости версия для печати За минувшие выходные дни в Орловской области произошло 56 аварий В ДТП пострадали восемь человек. В Орловском районе погибли две школьницы.



Подробности трагедии сообщила инспектор отдела пропаганды региональной Госавтоинспекции Татьяна Дубровская: «29 июля в 23:30 водитель 1998 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-2199, двигался по автодороге Пилатовка-Редькино Орловского района. В районе седьмого километра допустил съезд в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП, пассажиры, девушки 2000 и 2002 г.р. скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Ещё два пассажира и водитель получили телесные повреждения». Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Юлия Сулим

31 июля 2017 года







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