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вторник
1.08.2017
18:07:31
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Татьяна Захарова - лауреат городского конкурса «Лицо города» в номинации «Призвание»Всю свою жизнь, героиня нашего сегодняшнего рассказа, заместитель директора информационно-методического центра Татьяна Захарова посвящает детям.
Сценарий будущей жизни, его основы – закладываются в раннем детстве. Когда ребенка учат, что такое хорошо и что такое плохо. И от взрослых – воспитателей, учителей и родителей зависит очень многое.
Став ученым-методистом от педагогики, Татьяна Захарова сохранила верность главному принципу: обучение должно быть увлекательным делом. И не факт, что только для детей. Учитель-педагог сам должен быть человеком увлеченным. Ведь он уже ведет маленького гражданина в большую жизнь. И эту работу Татьяна Захарова давно считает своим призванием.
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