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Грозы и сильный ветер вновь обещают орловцам синоптики

Подробнее о погоде рассказала начальник пресс-службы МЧС России по Орловской области Наталья Акулова: «Согласно прогнозу орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки будет наблюдаться переменная облачность, местами дожди разной интенсивности, грозы с максимальными порывами ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха может достигать 31 градуса тепла».

Нужно сказать, что достаточно теплая погода продержится до конца недели.

Спасатели продолжают работать в режиме повышенной готовности. Только в минувшую субботу сотрудники регионального Управления МЧС около десяти раз выезжали в разные районы Орловщины для того, чтобы убрать деревья, поваленные в результате разгула стихии.