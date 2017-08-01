Грозы и сильный ветер вновь обещают орловцам синоптики

|
вторник
1.08.2017
1:19:21
|
|
Грозы и сильный ветер вновь обещают орловцам синоптикиВ ближайшие сутки влияние циклона на наш регион продолжится.
Подробнее о погоде рассказала начальник пресс-службы МЧС России по Орловской области Наталья Акулова: «Согласно прогнозу орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки будет наблюдаться переменная облачность, местами дожди разной интенсивности, грозы с максимальными порывами ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха может достигать 31 градуса тепла».
Нужно сказать, что достаточно теплая погода продержится до конца недели.
Спасатели продолжают работать в режиме повышенной готовности. Только в минувшую субботу сотрудники регионального Управления МЧС около десяти раз выезжали в разные районы Орловщины для того, чтобы убрать деревья, поваленные в результате разгула стихии.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта