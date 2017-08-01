Новости версия для печати Сотрудники МЧС провели ночные противопожарные рейды Они наведались в лагеря Дмитровского района, в частности в центр «Сосновый бор». Интересовало, как обеспечивается безопасность детей в ночное время.



Проверили и административные и хозяйственные здания. И готов ли персонал к действиям в условиях реального пожара. Проверили исправность пожарной сигнализации и оборудования для локализации возгорания. Фото ГУ МЧС России по Орловской области





Анна Боева

1 августа 2017 года







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