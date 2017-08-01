2 августа в Орле состоится митинг посвященный Дню ВДВ

|
вторник
1.08.2017
1:19:19
|
|
2 августа в Орле состоится митинг посвященный Дню ВДВВ мероприятии примут участие руководители Орловской области и Орла, ветераны и почётные граждане, молодёжь и представители общественных организаций, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Торжественный митинг начнется в 10 часов у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе.
Военнослужащих поздравят воспитанники центра «Десантник». Затем состоится возложение цветов к памятнику участникам локальных войн и военных конфликтов.
С 6:00 до 12:00 в районе памятника будет запрещена стоянка транспортных средств.
Для обеспечения охраны общественного порядка в Орле, в День Воздушно-десантных войск будут задействованы более 150 сотрудников полиции.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта