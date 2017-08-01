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2 августа в Орле состоится митинг посвященный Дню ВДВ

Торжественный митинг начнется в 10 часов у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе.



Военнослужащих поздравят воспитанники центра «Десантник». Затем состоится возложение цветов к памятнику участникам локальных войн и военных конфликтов.

С 6:00 до 12:00 в районе памятника будет запрещена стоянка транспортных средств.

Для обеспечения охраны общественного порядка в Орле, в День Воздушно-десантных войск будут задействованы более 150 сотрудников полиции.