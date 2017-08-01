Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Радость была не долгой, жители Болхова не знают, как узаконить детскую забаву.



- Мужчина в полном расцвете сил. В детском парке ищут беглеца.



- Дороги в дождь делать не надо – губернатор напоминает...



- Кругосветное путешествие в масштабе одного района.



- Дружным строем на службу Родине.



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Вести-Орёл

31 июля 2017 года







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