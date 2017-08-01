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Добрыми делами прославиться нельзя

Но проблем нажить можно. Именно так произошло в Болхове, где местные жители около одного из домов своими силами построили детскую площадку. Дело благое. Но, как часто бывает, инициатива наказуема. Власти считают площадку «самостроем».

Весной, жители улицы Ключикова, решили сделать своим детям подарок. Построили детскую площадку. На небольшом участке земли уместились песочница, мельница и несколько видов качелей. Завезли песок, установили баскетбольное кольцо. Проекта не было, так же как и сметы. Скинулись по–соседски, кто сколько сможет. И теперь с утра до вечера на площадке играют дети.
 
Детскую радость заметили и специалисты «Росреестра». По закону это «самострой», детский уголок находится на муниципальной земле. Теперь жителям придется заплатить штраф и снести его. 
 
Как пояснила начальник межмуниципального отдела по Болховскому району Зоя Пучнина, жители должны обратиться в администрацию города Болхова. Получить соответствующие документы. Зарегистрировать за собой право собственности или право аренды на данный земельный участок. Документы сдать в МФЦ или прислать по почте.
 
Местные жители обратились в администрацию, чтоб узнать, как оформить эту площадку. 
Глава муниципального образования город Болхов Борис Скворцов: «Нарушены все нормативно-правовые акты. Узаконить объект не правомерен».
По правилам, площадка должна быть хорошо освещена и безопасна, ограждена от дороги и находится в 12 метрах от дома. Оградить ее за свой счет жители согласны. Но вот близость к дороге и дому уже ничем не исправить. Как не исправить и то, что установили они ее без согласования, нарушив закон. 
 
Задним числом документы оформлять никто не будет. Вот и получается, что и на благое дело нужно разрешение. Ну, а если все же удастся найти компромисс с властью и узаконить детский уголок, то родители хотят сделать для ребятишек еще и горку. 





Анна Вайсергисер
1 августа 2017 года

 


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