В городской администрации рассказали о праздничной программе

5 августа Орёл будет праздновать 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 451-ю годовщину основания города.

Об основных торжествах сообщила начальник городского управления культуры Елена Казакова.

- В Областном выставочном центре будет работать персональная выставка произведений Анны Грибановой, доцента кафедры живописи Российской академии живописи, ваяния и зодчества.

- В Орловском музее изобразительных искусств 4 августа откроется выставка из фондов музея «Портрет ХХ века: живопись, графика, скульптура».

- В библиотеках города с 1 по 7 августа пройдет неделя краеведения «Горжусь тобой, крылатый город!».

- Парки города приглашают жителей и гостей города на праздники с 4 по 6 августа.

Центральные мероприятия буду проходить в Орле с 3 по 5 августа.

- 3 августа в 10 часов в сквере Героев-комсомольцев и у памятника генералу Л. Гуртьеву пройдут митинги памяти.

- С 17 часов начнутся районные праздники, где будут чествовать ветеранов, многодетные семьи, победителей конкурса «Лучший двор, дом, подъезд, улица», состоятся спортивные и культурные мероприятия.

- 4 августа в 10 часов на Бульваре Победы руководители области, города, духовенство, представители трудовых коллективов, жители и гости областного центра по традиции возложат цветы к Стеле воинской славы.

- Продолжатся мероприятия 4 августа в 14 часов в Орловском государственном академическом театре им. И. Тургенева ежегодной торжественной церемонией награждения победителей городского конкурса «Лицо города 2017».

- В 15 часов в Сквере семьи у Александровского моста , в рамках городского праздника «Орёл — созвездие любви» пройдет театрализованная церемония вручения молодожёнам первого семейного документа из рук руководителей области и города.

- 5 августа в 10 часов жители и гости Орла приглашены на главное патриотическое мероприятие — у памятника Героям-танкистам состоится церемония водружения дубликата флага, поднятого над Орлом 5 августа 1943 года. Здесь также пройдет митинг памяти и церемония возложения цветов.

Продолжат праздничный день спортивные мероприятия, старт которым даст в 10 часов на площади им. Ленина легкоатлетический пробег, затем в 11:30 здесь же начнется открытая велосипедная гонка-критериум.

- С 17 часов в пер. Карачевском Орловский областной центр народного творчества представит концертную программу с участием самобытных народных, фольклорных коллективов, а на улице Ленина орловские художники порадуют жителей и гостей города тематической выставкой работ.

- В 17 часов на главной площади города начнется Гала-концерт «Себя не мыслю без Орла» с участием ведущих творческих коллективов Орловщины и гостей — участников музыкального проекта современной патриотической песни «Крым – Россия! Навсегда!» и телепроекта «Голос. Дети».

- Перед зданием многофункционального центра (ул. Ленина,1) в 18 часов пройдет Открытый фестиваль боевых искусств «Кубок победы».

- На площадке перед кинотеатром «Победа» с 18 часов ансамбль «Славица» порадует любителей народного творчества новой концертной программой.

- Гала-концерт в Северном районе на площади перед КДЦ «Металлург» начнется в 19 часов.