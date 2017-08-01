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В городской администрации рассказали о праздничной программе

В День города в Орле запланированы около сорока различных мероприятий.

5 августа Орёл будет праздновать 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 451-ю годовщину основания города. 
 
Об основных торжествах сообщила начальник городского управления культуры Елена Казакова.
 
- В Областном выставочном центре будет работать персональная выставка произведений Анны Грибановой, доцента кафедры живописи Российской академии живописи, ваяния и зодчества. 
 
- В Орловском музее изобразительных искусств 4 августа откроется выставка из фондов музея «Портрет ХХ века: живопись, графика, скульптура». 
 
- В библиотеках города с 1 по 7 августа пройдет неделя краеведения «Горжусь тобой, крылатый город!». 
 
- Парки города приглашают жителей и гостей города на праздники с 4 по 6 августа.
 
Центральные мероприятия буду проходить в Орле с 3 по 5 августа. 
 
 - 3 августа в 10 часов в сквере Героев-комсомольцев и у памятника генералу Л. Гуртьеву пройдут митинги памяти. 
 
- С 17 часов начнутся районные праздники, где будут чествовать ветеранов, многодетные семьи, победителей конкурса «Лучший двор, дом, подъезд, улица», состоятся спортивные и культурные мероприятия.
 
 - 4 августа в 10 часов на Бульваре Победы руководители области, города, духовенство, представители трудовых коллективов, жители и гости областного центра по традиции возложат цветы к Стеле воинской славы.
 
- Продолжатся мероприятия 4 августа в 14 часов в Орловском государственном академическом театре им. И. Тургенева ежегодной торжественной церемонией награждения победителей городского конкурса «Лицо города 2017».
 
- В 15 часов в Сквере семьи у Александровского моста, в рамках городского праздника «Орёл — созвездие любви» пройдет театрализованная церемония вручения молодожёнам первого семейного документа из рук руководителей области и города.
 
- 5 августа в 10 часов жители и гости Орла приглашены на главное патриотическое мероприятие — у памятника Героям-танкистам состоится церемония водружения дубликата флага, поднятого над Орлом 5 августа 1943 года. Здесь также пройдет митинг памяти и церемония возложения цветов.
 
Продолжат праздничный день спортивные мероприятия, старт которым даст в 10 часов на площади им. Ленина легкоатлетический пробег, затем в 11:30 здесь же начнется открытая велосипедная гонка-критериум.
 
- С 17 часов в пер. Карачевском Орловский областной центр народного творчества представит концертную программу с участием самобытных народных, фольклорных коллективов, а на улице Ленина орловские художники порадуют жителей и гостей города тематической выставкой работ.
 
- В 17 часов на главной площади города начнется Гала-концерт «Себя не мыслю без Орла» с участием ведущих творческих коллективов Орловщины и гостей — участников музыкального проекта современной патриотической песни «Крым – Россия! Навсегда!» и телепроекта «Голос. Дети».
 
- Перед зданием многофункционального центра (ул. Ленина,1) в 18 часов пройдет Открытый фестиваль боевых искусств «Кубок победы». 
 
- На площадке перед кинотеатром «Победа» с 18 часов ансамбль «Славица» порадует любителей народного творчества новой концертной программой.
 
- Гала-концерт в Северном районе на площади перед КДЦ «Металлург» начнется в 19 часов.
 
- Завершатся мероприятия в 22 часа праздничным фейерверком, который прогремит над площадью им. Ленина и над центром «Металлург».
 



Орловское Информбюро
1 августа 2017 года

 


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