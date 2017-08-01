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В Орле приступили к ремонту 17 дорог

В настоящее время подрядчики приступили к ремонту 17 дорог из 21, запланированных на этот год. После праздничных мероприятий дорожники выйдут на ремонт еще по четырем адресам. В соответствии с муниципальным контрактом дорожные работы должны быть завершены в срок до 23 августа.

На четырех объектах, включая площадь им. Жукова, улицу Генерала Родина и Цветаева, а также на тротуарах по Болховскому шоссе, работы уже завершены.