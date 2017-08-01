Новости версия для печати Сотрудники Детского парка Орла разыскивают пернатого постояльца С прошлой недели в парке не могут отловить беглеца, хотя сам он обитает где-то на соседних ветках. Работники расклеили ориентировки с фотографией сороки, и надеются на помощь неравнодушных посетителей.



Несколько дней назад сорока Аяй выпорхнул из семейного гнездышка, воспользовавшись временной неразберихой из-за ремонта в вольерах зоовыставки. Мы тоже отправились на поиски Аяя, но успехом они не увенчались. Работники зоовыставки наедются, что вернуть пернатого беглеца в семью помогут неравнодушные посетители парка. Ну, или, пока он сам не налетается.



























Татьяна Дьяконова

1 августа 2017 года







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