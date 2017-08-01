Новости версия для печати

На политсовете регионального отделения партии «Единая Россия» вернулись к теме поднятой ГТРК «Орёл»

Напомним, жители села Селихово пожаловались нашей съемочной группе на разбитые дороги и отсутствие канализации, но глава районной администрации Сергей Сёмочкин усмотрел в этом несанкционированный митинг. Чем пошатнул авторитет и партии, и власти.

С имиджа «Единой России» и персональной ответственности за то, что происходит на местах и начался политсовет.

Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения Партии «Единая Россия»: «Я убедительно всех прошу секретарей местных отделений, пожалуйста, информируйте. Гасите эти проблемы. Это негативно сказывается на рейтинге партии».

Также обсудили итоги работы партийных проектов. Сегодня в Орловской области действуют 24 из них.



