Новости версия для печати Первый случай клещевого боррелиоза зафиксирован в Орловской области Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.



В этом году, с жалобами на укусы клещей к врачам обратилось 1270 человек. По результатам лабораторных исследований клещей, 17 процентов инфицированы боррелиями. Управление Роспотребнадзора по Орловской области напоминает о правилах нахождения в лесных массивах: используйте светлую одежду, максимально закрывающую кожные покровы с плотно застегнутыми манжетами и воротом, голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором;

применяйте современные акарицидные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды;

не садитесь и не ложитесь на траву;

после возвращения из леса необходимо как можно быстрее провести полный осмотр тела, одежды. При возможности одежду снять и вывесить на воздухе на несколько часов;

не заносите в помещение свежесорванные цветы, ветки, охотничьи трофеи, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи;

необходимо осматривать домашних животных, находившихся на улице, обнаруженных клещей снимать и умерщвлять;

нельзя раздавливать клещей пальцами.





Татьяна Напольских

1 августа 2017 года







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