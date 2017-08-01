Первый случай клещевого боррелиоза зафиксирован в Орловской области

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Первый случай клещевого боррелиоза зафиксирован в Орловской областиОб этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
В этом году, с жалобами на укусы клещей к врачам обратилось 1270 человек. По результатам лабораторных исследований клещей, 17 процентов инфицированы боррелиями.
- используйте светлую одежду, максимально закрывающую кожные покровы с плотно застегнутыми манжетами и воротом, голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором;
- применяйте современные акарицидные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды;
- не садитесь и не ложитесь на траву;
- после возвращения из леса необходимо как можно быстрее провести полный осмотр тела, одежды. При возможности одежду снять и вывесить на воздухе на несколько часов;
- не заносите в помещение свежесорванные цветы, ветки, охотничьи трофеи, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи;
- необходимо осматривать домашних животных, находившихся на улице, обнаруженных клещей снимать и умерщвлять;
- нельзя раздавливать клещей пальцами.