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Первый случай клещевого боррелиоза зафиксирован в Орловской области

Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В этом году, с жалобами на укусы клещей к врачам обратилось 1270 человек. По результатам лабораторных исследований клещей, 17 процентов инфицированы боррелиями.
 
Управление Роспотребнадзора по Орловской области напоминает о правилах нахождения в лесных массивах:
  • используйте светлую одежду, максимально закрывающую кожные покровы с плотно застегнутыми манжетами и воротом, голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором;
  • применяйте современные акарицидные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды;
  • не садитесь и не ложитесь на траву;
  • после возвращения из леса необходимо как можно быстрее провести полный осмотр тела, одежды. При возможности одежду снять и вывесить на воздухе на несколько часов;
  • не заносите в помещение свежесорванные цветы, ветки, охотничьи трофеи, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи;
  • необходимо осматривать домашних животных, находившихся на улице, обнаруженных клещей снимать и умерщвлять;
  • нельзя  раздавливать клещей пальцами.
 



Татьяна Напольских
1 августа 2017 года

 


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