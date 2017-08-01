Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- На доследование. Следователи вновь проверят факты невыдачи лекарств инвалидам. - Первый заражен! Случай клещевого боррелиоза зафиксирован на Орловщине. - Подарок для детей – без разрешения властей. Сносить нельзя оформить. Запятую в правильном месте предстоит поставить болховской власти. - Пропала сорока. Сотрудники Детского парка не могут отловить пернатого беглеца.

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Вести-Орёл

1 августа 2017 года







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