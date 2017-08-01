Новости версия для печати В Орле будет решен вопрос создания государственной историко-культурной экспертизы Это необходимо при проектировании нефтегазопроводов, автодорог, и строительства жилья.



Сейчас серьезным препятствием для полноценного выполнения мероприятий по охране объектов культурного наследия является отсутствие специализированного областного учреждения в указанной сфере, сообщается на информационном портале Орловской области Губернатор предложил подумать о создании научно-производственного центра по историко-культурному наследию на базе «Орелгосзаказчика» или областного Управления по госохране объектов культурного наследия.





Татьяна Напольских

1 августа 2017 года







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