Маленькой Алисе нужна ваша помощь

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вторник
1.08.2017
18:07:41
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Маленькой Алисе нужна ваша помощьВрачи настаивают на незамедлительной операции. Малышку готовы принять уже 3 августа в Москве, в центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. Не хватает 40 тысяч рублей.
Ежегодно в России на свет появляется более 120 тысяч детей с врожденными пороками сердца и сосудов. И около 30 тысяч нуждаются в неотложных хирургических вмешательствах.
Одна из них – маленькая орловчанка Алиса. У неё врожденный порок сердца, осложненный дефектом межпредсердной перегородки. В свои полтора года она еще не понимает сложности диагноза и с опаской смотрит на врачей. Девочке нужна срочная операция. Но денег у семьи не хватает.
Семья надеется, что детский смех в их доме будет звучать еще долго. Совершить чудо для маленькой Алисы и подарить ей жизнь можете и вы.
Банковские реквизиты и контактная информация:
Получатель: Хрякова Любовь Михайловна
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Тел. 8 900 484 93 07.
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