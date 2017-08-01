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Маленькой Алисе нужна ваша помощь

Ежегодно в России на свет появляется более 120 тысяч детей с врожденными пороками сердца и сосудов. И около 30 тысяч нуждаются в неотложных хирургических вмешательствах.

Одна из них – маленькая орловчанка Алиса. У неё врожденный порок сердца, осложненный дефектом межпредсердной перегородки. В свои полтора года она еще не понимает сложности диагноза и с опаской смотрит на врачей. Девочке нужна срочная операция. Но денег у семьи не хватает.

Семья надеется, что детский смех в их доме будет звучать еще долго. Совершить чудо для маленькой Алисы и подарить ей жизнь можете и вы.









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