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Алёна Борисова - лауреат городского конкурса «Лицо города» в номинации «Молодежный лидер»

Если перечислить все события, акции, фестивали, мероприятия и конкурсы, в которых участвовала как организатор Алена Борисова, то невольно возникает вопрос: когда же учится студентка 4 курса физико-математического факультета Орловского государственного Университета им. Тургенева?

С этим все в порядке. Бакалавриат успешно закончен, и Алена поступает в магистратуру. Физикой она увлеклась с детства. Мама преподаватель того же факультета, дочь пошла по её стопам.

Студенческая жизнь захватила Алену с первого семестра и не отпускает по сей день. Даже сейчас в разгар каникул, она собирает своих единомышленников-активистов. Намечается новый проект, способный сделать жизнь еще интересней.

20 тысяч студентов ОГУ, такова численность отряда, который ведет за собой Алена. Её главная внеучебная должность – председатель объединенного Совета обучающихся в университете.