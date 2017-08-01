Новости версия для печати Орловская прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о несвоевременном выделении лекарств инвалидам Материалы направлены на доследственную проверку.



Поводом для ее проведения стала информация о гибели жителя Орла из-за несвоевременной выдачи ему жизненно важных лекарств. Кроме того, как отметили в прокуратуре, при принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела не была дана юридическая оценка бездействию должностных лиц областного Департамента здравоохранения.





Татьяна Напольских

1 августа 2017 года







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