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Орловская область готовится к 80-летию со дня своего основания

В программе празднования десятки культурных и спортивных мероприятий. Часть из них уже прошла под эгидой юбилея. В каждом районе области разрабатывается свой праздничный сценарий.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «80-летие, дата очень серьезная. Предлагаю провести торжественные мероприятия в комплексе Гринн. Как мы делали 450-летие. Пригласить все районы, ветеранские организации, Почетных жителей Орловской области, города Орла, депутатов Государственной Думы. Разослать приглашения губернаторам ЦФО. Обязательное приглашение полномочному представителю Президента в ЦФО. Событие не рядовое».

Основные торжества пройдут 27 сентября. Если позволит погода, начнутся они на главной площади Орла, продолжатся в комплексе на Кромском шоссе, а завершатся праздничным салютом. К юбилею области будет изготовлена памятная медаль.