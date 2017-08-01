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Специалисты орловского Россельхознадзора забраковали почти 5 тонн фруктов из Сербии

Им оказалась гусеница восточной плодожорки. Она была обнаружена в результате обязательной проверки на таможенно-логистическом терминале. Восточная плодожорка – насекомое, являющееся опасным карантинным вредителем, ограниченно распространенным на территории Российской Федерации.

В соответствии с действующим законодательством собственник продукции получил уведомление о том, что зараженная партия подлежит обеззараживанию, а в случае невозможности его проведения, возврату или уничтожению.

В настоящее время восточная плодожорка имеет широкое распространение и отмечена в 44 странах. На территории России вредитель официально зарегистрирован в 16 регионах. Орловская область в этот перечень не входит.