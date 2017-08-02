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Новый глава – новый режим

Первым рабочим совещанием глава администрации Орла «сломал традиции».

Начальники управлений и директора муниципальных предприятий собрались не как обычно, а на полтора часа раньше. Впрочем, само совещание было посвящено традиционным проблемам: бюджету, дорогам, дворам и готовности к празднованию Дня Города. 
 
Свое первое рабочее совещание Александр Муромский начал с утра пораньше - в 8:30.
 
На встрече с коллегами, Александр Муромский сразу спросил о наболевшем - о ямочном ремонте. Начальник Управления коммунальным хозяйством доложил, что из 21 объекта на 17 работа уже ведется. На 4 объектах работа уже завершилась. 
 
Однако такая ситуация не совсем удовлетворила главу города. Александр Муромский обратил внимание на то, что до сих пор не завершен ремонт на дорогах, работы на которых были начаты еще в прошлом году и поручил выполнить их в первую очередь на Наугорском шоссе, ул. Лескова и ул. Набережная Дубровинского. При этом на всех объектах должны быть созданы условия для передвижения людей с ограниченными возможностями. 
«Доступная среда должна быть в приоритете при проведении работ», - подчеркнул Александр Муромский. – «Приглашайте на ремонтируемые объекты представителей Общественного Совета по делам инвалидов, чтобы высказанные ими замечания учитывались сразу, а не по завершении ремонта».
Вопрос об исполнении бюджета за первое полугодие, показал, что и здесь не все гладко. Связано это с изменением кадастровой оценки земельных участков. 
 
По поручению Александра Муромского, в ближайшее время будут разработаны планы по улучшению финансовой ситуации. В них войдут мероприятия по сокращению штата сотрудников администрации, увеличению сборов и взысканию долгов по налогам на землю и имущество, арендной плате, повышению продаж муниципального имущества.
 
Руководители структурных подразделений доложили о том, что город к своему Дню практически готов. Скверы и памятники приведены в порядок, выкос травы завершается. 
 
Представители культуры заверили, что приложили все усилия, чтобы жителям было интересно. Совещание закончилось, главные вопросы разобрали, план работы намечен.





Юлия Опанасюк
1 августа 2017 года

 


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