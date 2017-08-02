Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Современная детская поликлиника, но проблема рядом с ней не медицинского характера. - «Жаворонки» или «совы»? В городе теперь принято вставать пораньше. - Надо повнимательнее. Прокуратура о «лекарственном деле». - Маленькое сердце нуждается в помощи взрослых.

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Вести-Орёл

1 августа 2017 года







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