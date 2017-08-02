Власти Орла планируют обустроить Силикатный пруд с помощью предпринимателей

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среда
2.08.2017
14:04:43
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Власти Орла планируют обустроить Силикатный пруд с помощью предпринимателейВзамен они смогут разместить на пляже рекламу.
Привести зону отдыха в порядок помогут социально-ответственные предприниматели, заверил глава городской администрации Александр Муромский.
Обустройство пляжа на Силикатном пруду начнётся не раньше следующего года, отметил глава администрации. До этого времени купаться горожане могут в обустроенных зонах отдыха – в районе Городского парка и на озере Светлая жизнь.
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