Новости версия для печати Власти Орла планируют обустроить Силикатный пруд с помощью предпринимателей Взамен они смогут разместить на пляже рекламу.



Привести зону отдыха в порядок помогут социально-ответственные предприниматели, заверил глава городской администрации Александр Муромский.

Обустройство пляжа на Силикатном пруду начнётся не раньше следующего года, отметил глава администрации. До этого времени купаться горожане могут в обустроенных зонах отдыха – в районе Городского парка и на озере Светлая жизнь.





Антон Киселёв

2 августа 2017 года







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