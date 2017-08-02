Новости версия для печати Награды лучшим Сегодня и завтра в Орле будут чествовать победителей конкурса «Лучший дом, подъезд, двор, улица».



Всего в этом году на конкурс было подано 65 заявок. Жюри оценивало чистоту, качество благоустройства домов, дворов и улиц, работу органов товарищества самоуправления. Во всех районах определят по три или четыре призера в каждой из номинаций.



Все они получат грамоты и денежные премии, а обладатели первых мест, таблички «Дом (двор, подъезд, улица) образцового содержания». Всех гостей ждут концерты и веселые конкурсы.





Мария Семак

2 августа 2017 года







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