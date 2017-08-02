Новости версия для печати Дню Воздушно-десантных войск посвящается Сегодня в Орле поздравят с праздником «крылатых гвардейцев».



В 10 утра, у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе состоится торжественный митинг. Здесь вспомнят героев, возложат цветы к постаменту в память о тех, кто не вернулся домой из «горячих точек». После «крылатую пехоту» поздравят воспитанники военно-патриотического клуба «Десантник».





Мария Семак

2 августа 2017 года







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