Новости версия для печати Быть или не быть парковке у областной детской больницы? Горожане завалили руководство орловского медучреждения и управление коммунальным хозяйством жалобами на нехватку мест для автомобилей. Машины постоянно эвакуируют, потому как вокруг больницы полдесятка знаков, запрещающих стоянку. На решение вопроса требуется 800 тысяч рублей.



Последний визит Юлии Мишиной в областную детскую больницу закончился приключением на весь день. Её ребёнок почувствовал острую боль, высокая температура обострила ситуацию. С трудом найдя место для машины около медучреждения, Юлия с сыном направилась к врачам. Сходила с ребёнком в больницу, в приёмный покой. Вернулась – машины нет. Во всем ряду, до перекрёстка, не было ни одной машины. Первая мысль, призналась женщина, авто угнали. Но потом сотрудники ГИБДД, бывшие на месте, рассказали, что машину увёз эвакуатор. Юлия припарковалась под знаком «Стоянка запрещена». Всего их в округе 5, а табличка под ними информирует о последствиях. Потому машина вполне законно покинула место нарушения без хозяина. В итоге, чтобы забрать машину, Юлии пришлось заплатить 2500 тысячи рублей за нарушение и эвакуацию авто. Ехать за машиной на штрафстоянку на другом конце города, и потратить массу нервов. Не говоря уже о времени. Наученная горьким опытом, перед встречей с нашей съёмочной группой, женщина изрядно покружила вокруг больницы, чтобы припарковаться. Руководство больницы о проблеме знает, более того, жалобы на подобные ситуации к ним поступают еженедельно. И даже добились того, чтобы Управление коммунальным хозяйством Орла разработало схему парковки. Но сложность в том, что под предполагаемой стоянкой проходят коммуникации – отопление, электричество и связь. Сейчас место согласовывают поставщики этих услуг. При этом сметная документация уже разрабатывается. На парковку нужно 800 тысяч рублей. Как сообщил заместитель начальника УКХ администрации г. Орла Сергей Маркин, при условии положительного согласования, парковочный карман планируется обустроить напротив входа в больницу. Коммунальщикам ещё предстоит найти деньги на этот проект. В городском бюджете на этот год необходимых средств нет.









Антон Киселёв

2 августа 2017 года







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