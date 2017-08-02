Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
2.08.2017
14:04:49
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Быть или не быть парковке у областной детской больницы?

Горожане завалили руководство орловского медучреждения и управление коммунальным хозяйством жалобами на нехватку мест для автомобилей. Машины постоянно эвакуируют, потому как вокруг больницы полдесятка знаков, запрещающих стоянку. На решение вопроса требуется 800 тысяч рублей.

Последний визит Юлии Мишиной в областную детскую больницу закончился приключением на весь день. Её ребёнок почувствовал острую боль, высокая температура обострила ситуацию. С трудом найдя место для машины около медучреждения, Юлия с сыном направилась к врачам. Сходила с ребёнком в больницу, в приёмный покой. Вернулась – машины нет. Во всем ряду, до перекрёстка, не было ни одной машины.
 
Первая мысль, призналась женщина, авто угнали. Но потом сотрудники ГИБДД, бывшие на месте, рассказали, что машину увёз эвакуатор. Юлия припарковалась под знаком «Стоянка запрещена». Всего их в округе 5, а табличка под ними информирует о последствиях. Потому машина вполне законно покинула место нарушения без хозяина.
 
В итоге, чтобы забрать машину, Юлии пришлось заплатить 2500 тысячи рублей за нарушение и эвакуацию авто. Ехать за машиной на штрафстоянку на другом конце города, и потратить массу нервов. Не говоря уже о времени. Наученная горьким опытом, перед встречей с нашей съёмочной группой, женщина изрядно покружила вокруг больницы, чтобы припарковаться.
 
Руководство больницы о проблеме знает, более того, жалобы на подобные ситуации к ним поступают еженедельно. И даже добились того, чтобы Управление коммунальным хозяйством Орла разработало схему парковки. Но сложность в том, что под предполагаемой стоянкой проходят коммуникации – отопление, электричество и связь. Сейчас место согласовывают поставщики этих услуг. При этом сметная документация уже разрабатывается. На парковку нужно 800 тысяч рублей. 
 
Как сообщил заместитель начальника УКХ администрации г. Орла Сергей Маркин, при условии положительного согласования, парковочный карман планируется обустроить напротив входа в больницу.
 
Коммунальщикам ещё предстоит найти деньги на этот проект. В городском бюджете на этот год необходимых средств нет. 





Антон Киселёв
2 августа 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта