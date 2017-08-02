Новости версия для печати Вооружен и опасен Полиция ищет жителя Орловского района Игоря Антонова, который подозревается в убийстве.



После совершения преступления он скрылся. Может передвигаться на автомобиле «Ховер» черного цвета и иметь при себе ружье. Если вам что-то известно о месте нахождения этого человека, звоните в полицию: 02. Конфиденциальность гарантируется.





Орловское Информбюро

2 августа 2017 года







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