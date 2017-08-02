За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 33 автоаварии

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среда
2.08.2017
14:04:36
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За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 33 автоаварииВ результате ДТП два человека получили телесные повреждения. Погибших нет.
1 августа, в шесть часов вечера, водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2106, двигался по автодороге Ливны – Долгое, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Лада Приора под управлением водителя 1986 г.р. В результате ДТП пострадала пассажирка 2004 г.р..
Во вторник, в 22:30, 32-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, двигался со стороны пос. Совхозный Ливенского района. Не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. Пассажир, получивший в результате ДТП телесные повреждения, госпитализирован в Ливенскую районную больницу.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
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