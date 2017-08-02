Новости версия для печати Вадим Потомский поздравил Никиту Суханова Орловский спортсмен выиграл Первенство Европы по стрельбе из малокалиберного оружия. Буквально накануне он вернулся из Баку.



Всего у Никиты три медали всех проб. Чемпионское золото в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. Командное серебро, завоеванное вместе с Алексеем Климовым и Александром Алифиренко. А также бронза за упражнение МП-10, это стрельба по мишени с десяти метров. Вадим Потомский пожелал Никите Суханову удачи и новых спортивных побед. Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Татьяна Напольских

2 августа 2017 года







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