Вадим Потомский поздравил Никиту Суханова

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среда
2.08.2017
14:04:38
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Вадим Потомский поздравил Никиту СухановаОрловский спортсмен выиграл Первенство Европы по стрельбе из малокалиберного оружия. Буквально накануне он вернулся из Баку.
Всего у Никиты три медали всех проб. Чемпионское золото в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. Командное серебро, завоеванное вместе с Алексеем Климовым и Александром Алифиренко. А также бронза за упражнение МП-10, это стрельба по мишени с десяти метров. Вадим Потомский пожелал Никите Суханову удачи и новых спортивных побед.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области
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