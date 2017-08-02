Новости версия для печати «Севастополь-Орёл: наш общий рубеж» Так называется гражданско-патриотический проект, который стартует 8 августа в Крыму, с целью вовлечь молодежь в работу по восстановлению памятных знаков, прославляющих ратные подвиги российского воинства.



С 9 августа большая команда орловских активистов начнёт работы по благоустройству и уборке мемориальных захоронений на территории Свято-Успенского мужского монастыря, расположенного рядом с Бахчисараем. Именно там, в ущелье Мариамполь, находятся заброшенные кладбища бойцов Красной Армии, погибших во время обороны Севастополя, а также могилы офицеров 36 пехотного Орловского полка, отдавших свои жизни, защищая русский Севастополь во время Крымской войны.





Татьяна Напольских

2 августа 2017 года







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