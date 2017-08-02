Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Капитальные проверки. Орловская прокуратура оценила капремонт на Нормандии-Неман. - К приему зерна нового урожая – готовы. Россельхознадзор проверил элеваторы и зернохранилища - «Контрольная дюжина». Аграрии региона пожаловались губернатору на проверяющих. - Медали всех проб в Орле. Никита Суханов рассказал губернатору о своих ощущениях от чемпионата Европы по пулевой стрельбе.





Вести-Орёл

2 августа 2017 года







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