Несвоевременно и некачественно

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среда
2.08.2017
14:04:32
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Несвоевременно и некачественноПрокуратура оценила проведенный капитальный ремонт в доме по улице Нормандии-Неман в Орле.
Надзорные органы проверили, как приводят в порядок одиннадцатый дом. Оказалось, что подрядчик уже нарушил все сроки. Кроме того, из-за раскрытой кровли, дождем были залиты несколько квартир. Об этом мы рассказывали в одной из наших программ.
Старший помощник прокурора области Елена Сёмина сообщила ГТРК «Орёл», что по результатам проверки, прокурор Заводского района Орла внес директору ООО «Москомреставрация» представление за несвоевременное и некачественное проведение работ по осуществлению капитального ремонта. Ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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