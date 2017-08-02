Новости версия для печати Несвоевременно и некачественно Прокуратура оценила проведенный капитальный ремонт в доме по улице Нормандии-Неман в Орле.



Надзорные органы проверили, как приводят в порядок одиннадцатый дом. Оказалось, что подрядчик уже нарушил все сроки. Кроме того, из-за раскрытой кровли, дождем были залиты несколько квартир. Об этом мы рассказывали в одной из наших программ. Старший помощник прокурора области Елена Сёмина сообщила ГТРК «Орёл», что по результатам проверки, прокурор Заводского района Орла внес директору ООО «Москомреставрация» представление за несвоевременное и некачественное проведение работ по осуществлению капитального ремонта. Ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.





Татьяна Напольских

2 августа 2017 года







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