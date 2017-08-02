С понедельника Орел на две недели останется без горячей воды

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среда
2.08.2017
20:51:41
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С понедельника Орел на две недели останется без горячей водыСпециалисты филиала ПАО «Квадра» проведут повторные гидравлические испытания и проверят качество проведённого ремонта теплосетевого комплекса, говорится в сообщении генерирующей компании.
Отключение горячего водоснабжения коснется потребителей, получающих тепло и горячую воду от Орловской ТЭЦ. Это жители Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского районов областного центра.
Подача горячей воды будет прекращена с 7 по 18 августа.
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