Новости версия для печати С понедельника Орел на две недели останется без горячей воды Специалисты филиала ПАО «Квадра» проведут повторные гидравлические испытания и проверят качество проведённого ремонта теплосетевого комплекса, говорится в сообщении генерирующей компании.



Отключение горячего водоснабжения коснется потребителей, получающих тепло и горячую воду от Орловской ТЭЦ. Это жители Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского районов областного центра. Подача горячей воды будет прекращена с 7 по 18 августа.





Орловское Информбюро

2 августа 2017 года







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