Орловщину ожидают дожди, грозы и ветер до 20 метров в секунду

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среда
2.08.2017
20:51:38
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Орловщину ожидают дожди, грозы и ветер до 20 метров в секундуГлавное Управление МЧС России по Орловской области функционирует в режиме повышенной готовности.
По данным орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки на территории Орловской области будет наблюдаться переменная облачность. Местами дожди разной интенсивности, грозы, с максимальными порывами ветра до 20 м/с.
Температура воздуха днем может достигать +33 градусов. Такая погода может сохраниться в пятницу и субботу.
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