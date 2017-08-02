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Орловщину ожидают дожди, грозы и ветер до 20 метров в секунду

По данным орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки на территории Орловской области будет наблюдаться переменная облачность. Местами дожди разной интенсивности, грозы, с максимальными порывами ветра до 20 м/с.

Температура воздуха днем может достигать +33 градусов. Такая погода может сохраниться в пятницу и субботу.