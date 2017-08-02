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Фермеры Свердловского района Орловской области пожаловались губернатору на частые проверки

Приезда губернатора в Свердловский район жители ждали уже давно. Когда все собрались в районной администрации, чиновников попросили выйти. Труженики села остались в непривычной для себя обстановке. Вместо поля - актовый зал. У микрофона губернатор Орловской области. Приехал он, чтоб узнать о проблемах крестьянско-фермерских хозяйств. Получился откровенный разговор. В формате вопрос - ответ. Обсудили аренду и кадастровую стоимость земли. Фермеры сетуют, что земли не хватает. Инвесторам отдают лучшие участки. Для своих, в пользование, остаются труднодоступные.

Еще одна напасть – многочисленные проверки. За месяц их может пройти сразу несколько. Фермеры не понимают, чем им заниматься, бумагами или землей. Только в мае оштрафовали 12 раз.

Губернатор отметил, что фермеры действительно болеют за землю, на которой работают, болеют за процветание своей малой родины. Сегодня на их плечи возложена серьезная социальная нагрузка

Вадим Потомский подчеркнул, что муниципальная и региональная власть должны оказывать всестороннюю поддержку фермерству. Отбиваться от проверок фермерам будут помогать юристы. Здесь же, на совещании, было решено создать специальную юридическую рабочую группу.