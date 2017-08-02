Фермеры Свердловского района Орловской области пожаловались губернатору на частые проверки

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Фермеры Свердловского района Орловской области пожаловались губернатору на частые проверкиДвижение крестьянско-фермерских хозяйств зародилось в нашей стране в начале 90-х годов прошлого века. Первое в нашей области появилось в Свердловском районе. Сегодня в нем успешно развиваются больше семидесяти КФХ. Местные фермеры собрали свыше 62 тысяч тонн зерновых культур. С тружениками встретился орловский губернатор. Разговор получился серьезным.
Приезда губернатора в Свердловский район жители ждали уже давно. Когда все собрались в районной администрации, чиновников попросили выйти. Труженики села остались в непривычной для себя обстановке. Вместо поля - актовый зал. У микрофона губернатор Орловской области. Приехал он, чтоб узнать о проблемах крестьянско-фермерских хозяйств. Получился откровенный разговор. В формате вопрос - ответ. Обсудили аренду и кадастровую стоимость земли. Фермеры сетуют, что земли не хватает. Инвесторам отдают лучшие участки. Для своих, в пользование, остаются труднодоступные.
Еще одна напасть – многочисленные проверки. За месяц их может пройти сразу несколько. Фермеры не понимают, чем им заниматься, бумагами или землей. Только в мае оштрафовали 12 раз.
Губернатор отметил, что фермеры действительно болеют за землю, на которой работают, болеют за процветание своей малой родины. Сегодня на их плечи возложена серьезная социальная нагрузка
Вадим Потомский подчеркнул, что муниципальная и региональная власть должны оказывать всестороннюю поддержку фермерству. Отбиваться от проверок фермерам будут помогать юристы. Здесь же, на совещании, было решено создать специальную юридическую рабочую группу.