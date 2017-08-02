Новости версия для печати 87 лет мужества, подвига и служения Отечеству В Орле у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов состоялся митинг. Орловские десантники собрались, чтобы почтить память тех, кто своей жизнью доказал девиз: «Никто кроме нас».



Для председателя Межрегиональной общественной организации «Союза Советских офицеров» Северного района Орла Александра Сенокосова, этот день - красный в календаре. Он проходил военную службу в республике Таджикистан с 1998 по 2004 год, принимал участие в боевых действиях. Ему есть о чем рассказать, жизнью рисковал не раз. Сейчас у него подрастают двое сыновей и будущий путь их уже определен. А на вопрос, какие эмоции переполняют, отвечает не задумываясь. Гордится, что имеет право носить тельняшку и берет. Торжественное мероприятие, посвященное элитным войскам России, началось с гимна. С первых дней в ВДВ учат новобранцев - встать на защиту Родины он должен первым. В этот день с показательными выступлениями пока еще будущие десантники поздравили всех присутствующих. И уже дали понять, что будущее нашей страны в надежных руках. Завершился митинг минутой молчания в память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину, и возложением цветов к памятнику. После благодарственных слов, наградили отличившихся десантников, кто своей службой доказал, что главное дело в их жизни защищать Родину. А затем пройдут встречи с боевыми друзьями и коллегами. Им есть что вспомнить, и о чем поговорить.





Юлия Опанасюк

2 августа 2017 года







На главную страницу





