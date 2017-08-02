Новости версия для печати Летняя жара толкает жителей Орла к водоемам Мест для отдыха в регионе достаточно. Вот только купаться можно не везде. В Орле два официальных пляжа. Оборудовать еще один - слишком затратно. А между тем, жители с окраин не хотят ездить на другой конец города, и купаются в расположенных рядом водоемах. Тем более что запрещающих табличек там нет.



«Щекотихинский пруд», он же «Силикатный пруд», он же «тот на Раздольной». Пляж не подготовлен, дно нужно обследовать, но место знают половина горожан. Проблем тут действительно пруд. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, купание здесь опасно для здоровья отдыхающих. Спасатели говорят о происшествиях, в том числе с трагическими последствиями. А горожане считают, что купаться можно. В жаркий выходной день этот водоём может собрать две-три сотни орловчан. Бабушки с внуками, компании молодых людей, и семьи с наборами для пикника. Но, не все за собой прибирают, отсюда и первая беда – мусор. Значит, нужна контейнерная площадка. А ещё раздевалки, пляжные навесы и сам песок. И на всё нужны средства. Глава администрации Орла Александр Муромский считает, что направить несколько сотен тысяч для того, чтобы оборудовать пляж, это роскошь для бюджета города. Тем не менее, через два года обещает решить этот вопрос. Для этих целей планируется привлечь орловских социальноответственных бизнес-представителей. Те оборудуют инфраструктуру, а взамен смогут разместить на тех же раздевалках и песочницах свою рекламу. И уже есть заинтересованные в этом предприниматели. Но предварительно нужно сам водоём сделать безопасным. Елена Переверзева, начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области напоминает, что пруд не имеет санэпидзаключения о соответствии водного объекта санитарным требованиям. Водоём не подготовлен, не имеет обследования дна. Сотрудники МЧС пытаются оградить людей от опасного отдыха. На днях в ходе рейда всех отдыхающих орловчан инспекторы предупредили о потенциальных рисках и раздали специальные памятки. А ещё предложили перебираться на «правильные» пляжи. Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «На территории Орловской области оборудовано и принято 39 пляжей. В Орле таких пляжей два, в районе Городского парка и на озере Светлая жизнь». Запрещающих купание знаков на Силикатном пруду нет. Но скоро должны появиться, заверили спасатели. Правда, маловероятно, что отдыхающих орловчан это остановит.





Антон Киселёв

2 августа 2017 года







На главную страницу





