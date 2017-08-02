Новости версия для печати Орловская область полностью перешла на цифровое теле и радиовещание первого мультиплекса Сегодня была запущена в работу последняя станция в Шаблыкинском районе для обеспечения полного покрытия территории региона качественным телеприемом цифрового формата.



Об этом много говорили, этого ждали. Федеральная целевая программа развития телерадиовещания стартовала в 2002 году. Масштабы преобразований - вся территория Российской Федерации. В Орловской области цифровизация началась 3 года назад. 5 объектов были запущены в конце 2014 года, 2 станции в 2015 году и 22 в прошлом году. Сегодня, последний, тридцатый комплекс заработал в поселке Шаблыкино. Подробности в вечернем выпуске « Вести-Орёл » в 20:45 на телеканале «Россия».





Оксана Гранн

2 августа 2017 года







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