Орловская область полностью перешла на цифровое теле и радиовещание первого мультиплекса

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среда
2.08.2017
20:51:47
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Орловская область полностью перешла на цифровое теле и радиовещание первого мультиплексаСегодня была запущена в работу последняя станция в Шаблыкинском районе для обеспечения полного покрытия территории региона качественным телеприемом цифрового формата.
Об этом много говорили, этого ждали. Федеральная целевая программа развития телерадиовещания стартовала в 2002 году. Масштабы преобразований - вся территория Российской Федерации. В Орловской области цифровизация началась 3 года назад. 5 объектов были запущены в конце 2014 года, 2 станции в 2015 году и 22 в прошлом году. Сегодня, последний, тридцатый комплекс заработал в поселке Шаблыкино.
Подробности в вечернем выпуске «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
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