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В регионе началась череда мероприятий, посвященных Дню освобождения Орла от фашистских захватчиков

Его начало в 11 часов. Для гостей составлена музыкально-литературная композиция «Война и песня: где Орел раскинул крылья». Выступят авторы-исполнители и творческие коллективы. Так же в программе встреча с представителями поисковых отрядов.

Подробности сообщила заместитель директора библиотеки Юлия Жукова: «Члены молодежных поисковых отрядов расскажут о подготовке и проведении ежегодных «Вахт Памяти» в Орловской области, поделятся последними достижениями. Также в программе выступление хоров ветеранов и клуба Гавриловой. Приглашаем всех не только послушать, но и спеть под гитару».

Для гостей будут представлены книжные выставки из редкого фонда библиотеки «Книги, опаленные войной» и «Издано в годы войны».