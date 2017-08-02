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среда
2.08.2017
20:51:36
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- «За ВДВ!». День воздушно-десантных войск стал не только днем самого мобильного подразделения армии, но и праздником любви.
- Лето жаркое – вот оно. Где орловчане находят прохладу и почему это не нравится МЧС?
- Курс губернаторского стрелка за три дня, если за обучение берется чемпион.
- Не только теплые слова. Ветераны рассказали и о своих проблемах.
- Эра цифрового теле-радиовещания на финише.
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