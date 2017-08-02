Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- «За ВДВ!». День воздушно-десантных войск стал не только днем самого мобильного подразделения армии, но и праздником любви.



- Лето жаркое – вот оно. Где орловчане находят прохладу и почему это не нравится МЧС?



- Курс губернаторского стрелка за три дня, если за обучение берется чемпион.



- Не только теплые слова. Ветераны рассказали и о своих проблемах.



- Эра цифрового теле-радиовещания на финише.





Вести-Орёл

2 августа 2017 года







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