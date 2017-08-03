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«Дорога в школу»

Ежегодно, в течение всего лета, в Орле ведется сбор средств для инвалидов, детей из многодетных семей, сирот и ребят, попавших в сложную жизненную ситуацию. Совместными усилиями, вместе с неравнодушными горожанами, собирается все необходимое для учебы.

Акция продолжается и сейчас. До 25 августа все желающие могут оказать посильную помощь. Новые школьно-письменные принадлежности можно принести в управление социальной поддержки населения по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, 23, к.2 .

Дополнительную информацию можно получить по телефону 76-17-41.