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четверг
3.08.2017
11:36:44
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«Дорога в школу»Сегодня 20 детей из семей, состоящих на учете в управлении социальной поддержки населения, получат одежду и канцтовары, приобретенные на средства, собранные в рамках благотворительной акции.
Ежегодно, в течение всего лета, в Орле ведется сбор средств для инвалидов, детей из многодетных семей, сирот и ребят, попавших в сложную жизненную ситуацию. Совместными усилиями, вместе с неравнодушными горожанами, собирается все необходимое для учебы.
Акция продолжается и сейчас. До 25 августа все желающие могут оказать посильную помощь. Новые школьно-письменные принадлежности можно принести в управление социальной поддержки населения по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, 23, к.2.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 76-17-41.
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