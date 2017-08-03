Сегодня над озером Светлая Жизнь развернутся паруса

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четверг
3.08.2017
11:36:50
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Сегодня над озером Светлая Жизнь развернутся парусаВ Орле стартует Первенство города по парусному спорту.
В гонках принимают участие орловские спортсмены и москвичи. Состязаться будут в классах «Оптимист», «Луч» и «Найк». Итоги подведут 4 августа, а уже на следующий день, 5 августа, начнется Всероссийская студенческая регата. Четыре дня на озере будет многолюдно – на состязание съедутся спортсмены из столицы, Воронежа, Липецка, Казани, Ярославля и других городов России. Всего заявлено более сотни участников.
В связи с этим с утра 3 августа до вечера 8 августа на озере Светлая Жизнь запрещено использование водных мотоциклов (гидроциклов) и быстроходных маломерных судов (катеров и моторных лодок). Исключение сделано для спасателей МЧС.
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