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Сегодня над озером Светлая Жизнь развернутся паруса

В гонках принимают участие орловские спортсмены и москвичи. Состязаться будут в классах «Оптимист», «Луч» и «Найк». Итоги подведут 4 августа, а уже на следующий день, 5 августа, начнется Всероссийская студенческая регата. Четыре дня на озере будет многолюдно – на состязание съедутся спортсмены из столицы, Воронежа, Липецка, Казани, Ярославля и других городов России. Всего заявлено более сотни участников.

В связи с этим с утра 3 августа до вечера 8 августа на озере Светлая Жизнь запрещено использование водных мотоциклов (гидроциклов) и быстроходных маломерных судов (катеров и моторных лодок). Исключение сделано для спасателей МЧС.