Совместный поиск в память о павших

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четверг
3.08.2017
11:36:46
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Совместный поиск в память о павшихВ Болховский район пребыла экспедиция Дагестанского молодёжного поискового корпуса. Молодые люди вместе с членами отряда «Костер» будут проводить раскопки на местах боёв Великой Отечественной войны.
Поисковые работы ведутся в Орловской области с мая, в рамках «Вахты Памяти» различные отряды работают в нескольких местах одновременно. И сегодня на территории лесного массива вблизи поселка Малая Гать пройдет церемония перезахоронения останков бойцов Красной Армии, сотрудников НКВД и мирных граждан, погибших в годы войны.
А завтра останки погибших воинов перезахоронят в поселке Покровское на территории парка Победы.
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