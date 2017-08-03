Новости версия для печати Совместный поиск в память о павших В Болховский район пребыла экспедиция Дагестанского молодёжного поискового корпуса. Молодые люди вместе с членами отряда «Костер» будут проводить раскопки на местах боёв Великой Отечественной войны.



Поисковые работы ведутся в Орловской области с мая, в рамках «Вахты Памяти» различные отряды работают в нескольких местах одновременно. И сегодня на территории лесного массива вблизи поселка Малая Гать пройдет церемония перезахоронения останков бойцов Красной Армии, сотрудников НКВД и мирных граждан, погибших в годы войны.



А завтра останки погибших воинов перезахоронят в поселке Покровское на территории парка Победы.





Мария Семак

3 августа 2017 года







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